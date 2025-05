Volvo anuncia a demissão de 3 mil funcionários

A Volvo anunciou nesta segunda-feira (26), após presenciar uma queda na demanda de veículos elétricos, um plano de demissão que afetará 3 mil funcionários em todas as regiões onde a empresa está presente.

As demissões devem afetar empregados, em sua maioria, na Suécia, com cerca de 1,2 mil empregos que serão cortados no país, além de 1 mil posições ocupadas por consultores suecos da empresa.

As demissões representam 15% da força de trabalho global da Volvo e integram um plano de economia de 18 bilhões de coroas suecas, que equivalem a cerca de R$ 10 bilhões na cotação atual.

“O plano de ação tem como objetivo construir uma Volvo Cars mais forte e ainda mais resiliente em um momento em que a indústria automotiva enfrenta desafios consideráveis em seu ambiente externo”, disse a Volvo em nota.

