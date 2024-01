166 novas classes abrirão 6,6 mil vagas nas escolas da Capital

A área da educação em Campo Grande ganha um novo impulso este ano. Isso porque com a construção de novas 166 salas modulares, haverá um acréscimo significativo de 6.600 vagas na Reme (Rede Municipal de Ensino). A visão inovadora se destaca com a introdução da energia solar nas escolas, promovendo não apenas a expansão, mas também a sustentabilidade no sistema educacional.

“Nós não fechamos salas de aula. A Escola não pode ser fechada, ela precisa ser ampliada, e é isso que estamos fazendo. Nossa equipe está trabalhando para entregarmos em breve as primeiras novas salas. As instalações estão a todo vapor. Não é apropriado encerrar salas, e por isso, decidimos enfrentar o desafio, garantindo a construção de novas salas de aula de maneira eficiente, antecipando-se ao início do ano letivo”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Na Escola Municipal José Mauro Messias, localizada no Bairro Moreninha IV, está prevista a construção de 10 salas de aula, o que deve resultar em 600 novas vagas para alunos do 1º ao 9º ano em 2024. Adicionalmente, até 30 de janeiro, outras 51 salas serão inauguradas em diversas escolas municipais.

Também recebem a expansão as seguintes escolas municipais: Senador Rachid Saldanha Derzi (5 novas salas); EMEI Professora Elza Francisca de Souza Maciel (1 nova sala); Celina Jallad (4 novas salas); Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão (10 novas salas); Dr. Plínio Barbosa Martins (5 novas salas); Frederico Soares (3 novas salas); Professora Arlene Marques (10 novas salas); Professora Leire Pimentel (4 novas salas); Abel Freire Aragão (4 novas salas); Irmã Edith Coelho Netto (5 novas salas).

A entrega das 166 salas de aula foi dividida em duas etapas, sendo a primeira para o mês de janeiro, e a segunda, em abril. Estão sendo entregues neste mês, quase 40 mil novos mobiliários.

Para o diretor da unidade escolar das Moreninhas, Daniel Ávalos, que comanda a escola há cinco anos, com a construção será possível retomar a biblioteca. “Tivemos a necessidade de fazer da biblioteca uma sala de aula para conter a demanda, mas agora ela vai voltar a ser biblioteca, para a melhoria na qualidade do ensino dos nossos alunos”, finalizou ele.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também