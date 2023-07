Adriane garante sancionar lei que visa transporte gratuito no dia do Enem

Após reunião com o vereador Ronilço Guerreiro (PODEMOS) e estudantes, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, reafirmou compromisso com os vestibulandos. Isso porque nesta quarta-feira (12), a chefe do Executivo prometeu sancionar a lei que garante transporte público gratuito aos inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e nos vestibulares das universidades públicas da Capital, em dias de prova presencial.

O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal no final do mês de junho deste ano. “Foi uma ótima conversa com a prefeita e ela entendeu a importância desta lei ser sancionada. É o futuro de muitos jovens que passa por esse projeto, pois no dia da prova tem muita gente que não tem condições de se dirigir ao local agendado pela distância e por não ter como pagar o transporte”, destacou vereador Guerreiro.

Na ocasião, Adriane ressaltou que vai sancionar e quer fazer um ato de apresentação da lei. “Trata-se de uma lei importante para os jovens de nossa Cidade e vamos realizar uma ação na Capital com todos os estudantes para garantir esse benefício que pode mudar a vida de muitas pessoas”, disse ela.

De acordo com a lei aprovada, o candidato vai obter a gratuidade apresentando o comprovante de inscrição quando entrar no coletivo. Para viabilizar a gratuidade, também foi aprovado pelos vereadores o Projeto de Lei Complementar 864/23, que altera o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar 485, de abril de 2023.

Segunda a Câmara Municipal, a proposta de Ronilço Guerreiro inclui no montante de R$ 15,6 milhões da subvenção econômica do transporte coletivo, a destinação dos recursos para atender aos candidatos inscritos no Enem e nos demais vestibulares de Universidades Públicas com provas realizadas em Campo Grande, exclusivamente nas datas que serão aplicados os exames presenciais.

O projeto chegou ao gabinete do vereado através de estudantes que argumentaram sobre a dificuldade que muitos alunos têm nos dias de prova do Enem. Apesar da conhecimento da Prefeita sobre o assunto, ainda não foi divulgada uma data em que a lei será sancionada.

