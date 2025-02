Alfabetização no Mato Grosso do Sul é reconhecida com prêmio nacional

Saiba Mais Cidade Adriane recebe o Selo Ouro do Ministério da Educação

A cerimônia para reconhecer as secretarias com melhores estratégias de alfabetização, aconteceu ontem (10) em Brasília, realizada através do programa Criança Alfabetizada (CNCA) do Ministério da Educação (MEC), o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização foi entregue aos 27 estado e Mato Grosso do Sul garantiu o Ouro.

Nove estados e 1.062 municípios alcançaram o selo "prata". O selo "bronze" será concedido para três estados e 533 municípios. Em MS, 38 municípios, incluindo a Capital ganharam o selo "ouro", 20 conquistaram o selo prata e três o bronze.

Representando o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, esteve presente no evento para receber a premiação ao lado de gestores estaduais, municipais e distritais de todo o país.

“Essa homenagem é reflexo do nosso compromisso efetivo com a alfabetização e receber essa premiação é o reconhecimento do trabalho das nossas escolas em todo o Estado. Parabéns aos envolvidos nessa conquista e parabéns pela dedicação de cada uma das nossas escolas! Seguimos trabalhando pela qualidade da Educação da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul”, destacou Daher.

Além de Mato Grosso do Sul, foram contemplados com o selo "ouro" os estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins, além do Distrito Federal.

