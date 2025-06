Aluna de 16 anos conquista vaga em Direito na UFMS com apoio da Defensoria Pública

Aos 16 anos, Kariny Gabriela Souza Herrera realizou um feito notável: saiu diretamente da escola pública para cursar Direito na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), um dos cursos mais concorridos do Estado. A conquista só foi possível graças à sua dedicação, o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e à atuação decisiva da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul.

Moradora de Campo Grande, Kariny prestou o Enem em 2024, ainda cursando o 2º ano do Ensino Médio, e obteve nota suficiente para ser aprovada na UFMS. No entanto, a escola estadual se recusou a emitir o certificado de conclusão da educação básica, por ela ainda não ter concluído o 3º ano.

Diante do impasse, a Defensoria Pública, por meio do defensor Paulo Andre Defante, da 2ª Defensoria da Infância e Adolescência de Campo Grande, entrou com uma ação judicial para garantir à estudante o direito de se matricular na universidade. Embora a Justiça de 1º grau tenha indeferido o pedido inicialmente, um recurso apresentado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) foi acolhido, autorizando a emissão do certificado e viabilizando a matrícula de Kariny no curso.

“O Judiciário já reconhece que, quando o estudante demonstra capacidade e maturidade intelectual, como Kariny, é legítimo garantir o acesso ao ensino superior, mesmo antes da conclusão formal do Ensino Médio”, explicou o defensor.

Hoje, Kariny está cursando o 1º mês da graduação em Direito, entusiasmada com a nova rotina e as possibilidades que o curso oferece. “Sempre quis fazer Direito, estou gostando bastante!”, comemora a jovem.

A estudante completará 17 anos em dezembro, já no 2° semestre da graduação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também