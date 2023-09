Alunos da rede estadual terão aulas de reforço de matemática

Um convênio assinado na última quarta-feira (13) pela Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do MS), a Fadeb (Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação Básica de MS) e a SED (Secretaria de Estado de Educação), irá garantir a execução do Plano de Recomposição das Aprendizagens por Tutoria.

Com isso, a parceria vai garantir investimentos de R$ 498 mil para que estudantes de escolas públicas tenham reforço no ensino de matemática. A iniciativa beneficia alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio da Rede Estadual de Ensino.

O convênio assegura bolsas para que tutores deem as aulas de reforço. No total serão distribuídas até 207 bolsas para estudantes universitários que ficarão responsáveis por realizar as atividades de tutoria. Os valores pagos variam de acordo com o número de turmas assumidas e a atividade desenvolvida pelo bolsista (tutor ou coordenador) podendo chegar a até R$ 1,2 mil.

O secretário de Educação, Hélio Daher, explicou que a parceria entre as fundações e a Secretaria representa a boa articulação que os órgãos do Estado estão realizando em prol da população. “É uma das características dessa nova gestão termos todos o mesmo objetivo e trabalhar articulados. Cada criança que a gente ajuda é uma criança que a gente salva das dificuldades”, completou.

O convênio terá vigência de 12 meses e será realizado um processo seletivo para os interessados em participar como tutores.

