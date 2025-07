Alunos plantam 400 mudas na Praça Ary Coelho

Alunos da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, localizada no Distrito de Rochedinho, realizaram o plantio de 400 mudas de plantas ornamentais na Praça Ary Coelho, na manhã desta quinta-feira (17).

As mudas foram cultivadas pelos próprios estudantes como parte do projeto pedagógico “Rochedinho – Distrito das Flores”, desenvolvido ao longo do ano letivo.

A ação foi acompanhada pela prefeita Adriane Lopes, idealizadora do projeto, que destacou o impacto da atividade no aprendizado dos alunos e na transformação da cidade.

“Essas crianças saem daqui com aprendizado e com a certeza de que estão fazendo história em um espaço público da cidade. Essa é apenas uma das práticas agrícolas que fazem parte de uma imensa cultura do campo e que a prefeitura incentiva”, afirmou.

A iniciativa, fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Secretaria Executiva de Cultura e Turismo (Secult), envolveu 25 estudantes do 6º ano ao 9º ano, que acompanharam todo o ciclo de desenvolvimento das mudas no viveiro da escola, com produção mensal entre 3 e 4 mil plantas.

Entre as espécies utilizadas na revitalização da praça estão kalanchoe (flor da fortuna), maria-sem-vergonha (impatiens) e begônias, todas adaptadas ao clima da região.

O diretor da escola, Francisley Galdino, explicou que a ideia do projeto surgiu após uma visita técnica da equipe pedagógica a Holambra (SP), cidade referência na produção de flores. “Implantamos o conhecimento adquirido na escola e hoje conseguimos produzir nossas próprias flores e levá-las para a comunidade.”

Após o plantio, os estudantes visitaram o Gabinete da Prefeitura, onde conheceram o funcionamento do Executivo Municipal e aprenderam mais sobre gestão pública.

