Anhanguera e Globoplay fazem parceria para candidatos do ENEM em MS

Para ajudar os 47 mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que se preparam para as provas do dia 12 de novembro em Mato Grosso do Sul, com diversão e entretenimento, a Faculdade Anhanguera em parceria com o Globoplay irá oferecer um mês de acesso gratuito à plataforma para todos os estudantes.

Para ter acesso a plataforma, os vestibulandos devem se cadastrar no site até dia 12 de novembro e preencher informações como nome, idade e escolaridade para garantir o benefício. A gratuidade vale para usuários novos, por um mês após o primeiro acesso.



A parceria tem o objetivo de levar diversão e entretenimento aos estudantes por meio de séries originais, filmes, documentários, novelas e outros conteúdos relevantes que possuem na plataforma. Entre os destaques que estão disponíveis no streaming da Globo e que podem auxiliar os jovens tanto nos estudos, com temas que caem no ENEM, como também na descontração estão: “Fim”, “A Divisão”, “Os Outros”, “As Aventuras de José e Durval”, “A Vida pela Frente”, “Vicky e a Musa”, “Rensga Hits!”, “As Five”, “Sob Pressão”, “Encantado’s”, entre outros.



Para Pedro Ferraz, Sócio e Diretor Comercial da Cogna, a instituição segue seu propósito de guiar os estudantes em sua jornada acadêmica para combater barreiras que limitam a adesão ao ensino, com parcerias voltadas ao aprendizado. “Nossa parceria com o Globoplay tem o objetivo de oferecer aprendizado de forma acessível por meio do streaming. Estamos inovando ao unir a educação e o entretenimento, proporcionando aos jovens que se preparam para o ENEM, uma maneira descontraída de estudar na reta final”, finaliza.



Serviço:

Cadastro gratuito pelo site até o dia 12 de novembro para ganhar o benefício por 1 mês.

