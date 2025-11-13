Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Educação

Ano letivo começará na primeira semana de fevereiro nas escolas municipais em 2026

A resolução da Secretaria de Educação organiza o calendário escolar do próximo ano

13 novembro 2025 - 09h35Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed) publicou na edição extra do Diário Oficial de terça-feira (12), a resolução que define a organização do ano escolar, o calendário e o ano letivo de 2026 nas unidades da Rede Municipal de Ensino (REME).

O ano letivo que compreende os 200 dias de aula obrigatórios terá início em 5 de fevereiro. O término está previsto para 9 de dezembro de 2026 nas escolas de ensino fundamental e 14 de dezembro nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs). 

O término do ano letivo será em 9 de dezembro de 2026, nas escolas que oferecem ensino
fundamental, e 14 de dezembro de 2026, nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIS). O encerramento do ano escolar ocorrerá em 16 de dezembro, seguido do recesso escolar de 17 a 31 de dezembro de 2026.

Cada bimestre foi distribuído da seguinte forma:

 - 1º bimestre: 5 de fevereiro a 30 de abril

 - 2º bimestre: 4 de maio a 14 de julho

 - 3º bimestre: 3 de agosto a 30 de setembro

 - 4º bimestre: 1º de outubro a 9 de dezembro (ensino fundamental) / 14 de dezembro (EMEIs).

O ano escolar começa em 2 de janeiro de 2026, com o período de atendimento ao público e matrícula entre 2 e 30 de janeiro. As férias de docentes e discentes ocorrerão de 2 a 31 de janeiro e novamente de 14 a 31 de julho de 2026.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fotos: Laucymara Ayala/Sead
Educação
Estado convoca estudantes do cadastro reserva do 'MS Supera'
Enem acontece esse mês
Educação
Gabarito oficial do Enem sai na quinta-feira
O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025  é: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".
Educação
Redação do Enem 2025 aborda as perspectivas para o envelhecimento
Não vale atrasar: Enem começa neste domingo para 57,9 mil sul-mato-grossenses
Educação
Não vale atrasar: Enem começa neste domingo para 57,9 mil sul-mato-grossenses
Enem acontecerá neste final de semana
Educação
O que é permitido levar no primeiro dia de provas do Enem? Saiba agora
Enem acontecerá em novembro deste ano
Educação
Dos 57 mil inscritos no Enem, cerca de 16 mil já concluíram o ensino médio em MS
Imagem ilustrativa
Educação
Intercâmbio na Espanha oferece bolsas com tudo pago para jovens de MS
Os vencedores receberam bolsas de estudo presenciais na Uniderp, 100% para o primeiro lugar
Educação
Concurso de Redação "Um Passeio com Manoel" premia talentos da rede pública de MS
Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.
Educação
Se preparando para o Enem? Campo Grande terá aulão gratuito de redação neste sábado
Foto:
Interior
Transporte escolar sem seguro é alvo de fiscalização do MP em Glória de Dourados

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande