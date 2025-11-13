Ano letivo começará na primeira semana de fevereiro nas escolas municipais em 2026

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed) publicou na edição extra do Diário Oficial de terça-feira (12), a resolução que define a organização do ano escolar, o calendário e o ano letivo de 2026 nas unidades da Rede Municipal de Ensino (REME).

O ano letivo que compreende os 200 dias de aula obrigatórios terá início em 5 de fevereiro. O término está previsto para 9 de dezembro de 2026 nas escolas de ensino fundamental e 14 de dezembro nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs).

fundamental, e 14 de dezembro de 2026, nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIS). O encerramento do ano escolar ocorrerá em 16 de dezembro, seguido do recesso escolar de 17 a 31 de dezembro de 2026.

Cada bimestre foi distribuído da seguinte forma:

- 1º bimestre: 5 de fevereiro a 30 de abril

- 2º bimestre: 4 de maio a 14 de julho

- 3º bimestre: 3 de agosto a 30 de setembro

- 4º bimestre: 1º de outubro a 9 de dezembro (ensino fundamental) / 14 de dezembro (EMEIs).

O ano escolar começa em 2 de janeiro de 2026, com o período de atendimento ao público e matrícula entre 2 e 30 de janeiro. As férias de docentes e discentes ocorrerão de 2 a 31 de janeiro e novamente de 14 a 31 de julho de 2026.

