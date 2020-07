AO VIVO – Posse do novo Ministro da Educação

Neste momento, ocorre a cerimônia de posse do ministro da Educação, Milton Ribeiro, no Palácio do Planalto.

Milton Ribeiro é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em Direito e Teologia. Desde maio de 2019, é membro da Comissão de Ética da Presidência da República.

O presidente Jair Bolsonaro, que se recupera da covid-19, participa da cerimônia por videoconferência.

