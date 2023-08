Após pedido de Beto Pereira, UEMS irá instalar curso de Direito nas Moreninhas

Brenda Leitte, com Assessoria

Após ouvir a comunidade da região das Moreninhas, um dos bairros mais populosos de Campo Grande, o deputado federal Beto Pereira (PSDB) solicitou ao reitor da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Laércio Alves de Carvalho, a instalação do curso de Direito no polo localizado na Moreninha I.

A Universidade atendeu a reivindicação do parlamentar e anunciou na noite desta segunda-feira (14), a implantação do curso de Direito nas Moreninhas. Essa será a terceira graduação na unidade da região Sul da Capital e que conta com uma população de aproximadamente 40 mil pessoas.

Para o parlamentar federal, a graduação tem objetivo de suprir a necessidade de formação e capacitação de uma das localidades mais populosas da Capital. “A educação superior precisa ser acessível e inclusiva. Esse polo da UEMS nas Moreninhas garante a oportunidade do acesso a uma universidade pública, que é um grande anseio de toda a região e o curso de Direito vem ao encontro das necessidades dos jovens do local”, disse o deputado.

A solicitação do curso de Direito é um antigo desejo das famílias que residem na região. Hoje, o polo de formação das Moreninhas oferta os cursos de Administração Pública e História na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva. “Levar a universidade onde estão os estudantes é um passo importante para formar cada vez mais bons profissionais. Esse polo da UEMS das Moreninhas é um modelo para outros outras unidades que vão surgir no Estado. O Governo de Mato Grosso do Sul está investindo em educação superior que atenda quem realmente precisa”, afirmou o Secretário Estadual de Educação, Hélio Daher.

O estudante Wesley Ribeiro, morador das Moreninhas, comemora a chegada do novo curso da UEMS na região. “Para nós jovens, ter uma universidade pública e de qualidade como a UEMS perto de casa facilita o nosso acesso a um curso que é o sonho da nossa comunidade. Estou muito contente com vinda do curso”, afirmou.

“Se hoje estamos reunidos aqui é por uma causa nobre: levar ensino superior para aqueles que realmente precisam. O curso de Direito é uma demanda da comunidade e vamos concretizar esse sonho graças a parceria da Bancada Federal, principalmente do deputado Beto Pereira, que tem sido um grande parceiro da UEMS e das Moreninhas”, ressaltou o reitor da Universidade Estadual Laércio Carvalho.

Unidade das Moreninhas

Em 2023, a UEMS criou a Unidade Moreninhas com dois cursos ofertados: Administração Pública (Bacharelado) e História (Licenciatura). Ambas são realizadas no período noturno.

O polo de formação fica localizada na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, no Bairro Moreninha I, e conta com 16 salas distribuídas em dois pisos, dessas, três são laboratórios de informática; no piso térreo possui mais dois laboratórios de informática e quatro de base científica, além de 1 quadra poliesportiva coberta.

A previsão é de que o curso de Direito comece a funcionar no início de 2024 com 40 vagas disponíveis.

