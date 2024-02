Aprovados no SISU podem se matricular na universidade a partir desta sexta-feira

Os estudantes que pretendem ingressar em uma universidade pública no país já podem realizar a matrícula. O processo de entrada em uma instituição de ensino iniciou hoje (02), e terminará no próximo dia 7.

O Ministério da Educação (MEC) lembra os alunos que é de total responsabilidade deles observar as condições de matrícula, acompanhar os procedimentos, entregar os documentos e se atentar aos horários, local e dia de atendimento, definidos pelas instituições de ensino.

O MEC também lembra que as universidades devem oferecer acesso à internet gratuita para os alunos, durante o período de matrícula.

Os estudantes que não conseguiram uma vaga na primeira etapa de seleção do SISU, podem estar manifestando interesse em participar da lista de espera até o dia 7 de fevereiro. O resultado dessa fase do processo de classificação, será divulgado no dia 14 do mesmo mês.

Para participar da lista de espera, clique no link: https://acessounico.mec.gov.br/sisu

