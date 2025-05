As inscrições para o Enem 2025 estão abertas; veja o cronograma

Os candidatos que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano podem se inscrever no site do Inep a partir desta segunda-feira (26) até o dia 6 de junho. Neste ano, os estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio estão automaticamente pré-inscritos e precisam confirmar as informações e selecionar a opção de línguas na Página do Participante.

A taxa de inscrição de R$ 85 deve ser paga até 11 de junho para a completa autenticação da inscrição. O resultado dos pedidos de isenção foi publicado na última quinta-feira (22). No entanto, estudantes que estejam concluindo o ensino médio em 2025, matriculados em qualquer modalidade de ensino da rede pública, estão automaticamente isentos.



As provas serão aplicadas em 9 e 16 de novembro na maior parte do país.

A exceção é para os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Outra novidade é que o exame voltará a ser usado como certificado de conclusão do Ensino Médio para maiores de 18 anos, dependendo da nota do aluno. A prova havia deixado de ter essa função em 2017, quando ela foi transferida unicamente para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).



