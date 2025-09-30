Menu
Educação

"Ataque à educação" e "sensibilidade", dizem vereadores sobre decreto revogado

Vereadores se dividiram na Câmara da Capital: alguns criticaram a prefeita Adriane Lopes após o decreto que retirava direitos de professores temporários

30 setembro 2025 - 11h13Vinícius Santos
Prefeita Adriane LopesPrefeita Adriane Lopes   (Reprodução)

Durante sessão na Câmara de Vereadores de Campo Grande, nesta terça-feira (30), repercutiu a decisão da prefeita Adriane Lopes (PP) de revogar o decreto nº 16.389, que tratava da remuneração de professores convocados da Rede Municipal de Ensino (REME). A medida gerou reações tanto positivas quanto críticas à gestora.

Para o líder da prefeita na Câmara, vereador Beto Avelar (PP), a revogação não ocorreu por "pressão", mas por entendimento da própria prefeita. “Não foi por questão de pressão. Ela entendeu, em reunião, a importância desses direitos dos professores”, afirmou Avelar.

Já o vereador Jean Ferreira (PT) criticou a edição do decreto, chamando-o de “um ataque à educação pública”. Para ele, não há motivo para elogiar a revogação, já que o decreto inicial retirava direitos de profissionais que investiram em suas formações acadêmicas.

O vereador Wilson Lands (Avante), por outro lado, elogiou a decisão da prefeita: “Temos que agradecer à sensibilidade da prefeita, que nos ouviu. Política é isso”. afirmou.
Sobre o decreto
O decreto revogado retirava gratificações vinculadas à titulação acadêmica — especialização, mestrado e doutorado — e estabelecia que professores temporários não teriam direito a essas bonificações.

Ao justificar a revogação, a prefeita Adriane Lopes disse:

“Estamos em um momento muito importante para a Educação Pública em Campo Grande. Após ouvir a categoria, optamos por revogar o decreto, construindo novos caminhos para garantir melhores salários aos professores. O futuro da nossa cidade depende da educação. Vamos construir com a ACP e a Comissão de Educação um caminho para avançarmos na valorização dos profissionais.”

