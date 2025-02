Atenção! Convocados pelo MS Supera devem assinar termo até às 23h59 de hoje (24)

Os estudantes convocados pelo programa 'MS Supera' têm até às 23h59 desta segunda-feira (24), para assinarem o Termo de Concessão do Benefício. Caso não realizem o procedimento dentro do prazo, perderão a oportunidade de ingressar no programa.

Foram chamados todos os estudantes do cadastro de reserva, totalizando 154 novos bolsistas. A assinatura deve ser feita exclusivamente pela internet. A relação dos beneficiários está disponível no site.

O MS Supera, programa da Sead (Secretaria de Estado da Assistência Social e dos Direitos Humanos), oferece uma bolsa mensal no valor de um salário mínimo para incentivar a permanência dos alunos em cursos universitários e de educação profissional técnica, tanto em instituições públicas quanto privadas, reduzindo a evasão escolar.

Passo a passo

Para assinar o documento, o aluno deve acessar a página do Sistema MS Supera/Cadastro do Estudante, no endereço eletrônico e entrar com o login e a senha criados durante a inscrição.

Em seguida, o candidato deverá conferir os dados pessoais constantes no Termo de Concessão de Benefício, assinar no campo discriminado utilizando, preferencialmente, a ferramenta de assinatura GOV.BR, e anexar novamente o Termo de Concessão de Benefício, assinado, até o dia 24 de fevereiro de 2025.

No caso de estudantes menores de idade, o Termo de Concessão do Benefício deve ser assinado também pelo pai, mãe ou responsável legal, no campo próprio indicado, utilizando, preferencialmente, a mesma ferramenta de assinatura GOV.BR.

Como o pagamento do estudante é por Pix, é importante que o estudante confira se o número do CPF está correto. Quem não preencher e enviar corretamente o documento será considerado desistente da vaga.

Pagamento

O primeiro benefício para os novos bolsistas é pago até 5 dias úteis após o final do prazo para as assinaturas do Termo de Concessão. As outras parcelas são pagas até o dia 10 de cada mês.

Com Gov MS

