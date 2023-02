Atenção estudantes: UFMS e UEMS oferecem mais de 3 mil vagas para o Sisu

Muitas vagas! UFMS e UEMS estão oferecendo 3.362 mil vagas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada). As inscrições vão até essa sexta-feira (24), conforme divulgação do MEC (Ministério da Educação).

No Sisu, é possível concorrer às vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. Os candidatos podem selecionar duas opções de curso no sistema e, para concorrer, devem estar dentro da nota de corte.

UFMS

A UFMS está com 2.098 vagas distribuídas em 150 cursos, em todos os campus e em cidades onde a Universidade possui polos EaD.

Para conferir os detalhes, acesse aqui o site da UFMS.

UEMS

Na UEMS estão sendo ofertadas 1.264 vagas, em 64 cursos, sendo 708 vagas por ampla concorrência e 556 vagas para ações afirmativas.

Acompanhe os processos do Sisu na UEMS pelo site da instituição, clique aqui.

Podem se inscrever aqueles que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2022, que não tenham tirado nota zero na redação e nem tenham participado como treineiros.

Se liga no cronograma:

*Período de Inscrições: 16 de fevereiro a 24 de fevereiro;

*Resultado da Chamada Regular: 28 de fevereiro;

*Manifestação da Lista de Espera: 28 de fevereiro a 08 de março;

*Matrícula da Chamada Regular: 2 de março a 08 de março;

*Convocação da Lista de Espera: a partir de 13 de março.;

