Aulas da Rede Municipal de 2025 vão começar no dia 10 de fevereiro na Capital

Já organizando nas aulas de 2025, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) publicou no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta segunda-feira (28), as datas do ano escolar e letivo do ano que vem. O atendimento ao público para matrícula e organização das turmas será de 2 a 31 de janeiro e as aulas estão marcadas para ter início no dia 10 de fevereiro.

A férias para alunos e professores serão de 2 a 31 de janeiro e de 17 a 31 de julho. As aulas terminarão no dia 12 de dezembro, nas escolas que oferecem ensino fundamental e em 16 de dezembro nas Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil).

Serão 200 dias de aulas e o ano escolar terminará em 19 de dezembro. Os exames finais estão marcados para os dias 15, 16 e 17 de dezembro.

A publicação da Semed está na página 3 da edição desta segunda-feira do Diogrande. Para verificar o documento, basta entrar no site.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também