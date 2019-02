Aulas nas escolas municipais começam amanhã

As férias para os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) estão acabando, isso porque as aulas no município começam na quinta-feira (7).

Desde o dia 1º de fevereiro, os professores iniciaram os trabalhos com jornada pedagógica e preparação docente, para receber os alunos. O ano letivo seguirá até o dia 13 de dezembro deste ano.

Ceinf’s

Os Centros de Educação Infantil (Ceinf’s) também iniciarão o ano letivo na quarta. Há previsão para férias dos professores entre os dias 8 e 15 de julho. O encerramento das atividades será no dia 19 de dezembro.

Escolas estaduais

As aulas para os alunos das escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), começam no próximo dia 18 de fevereiro. Na segunda-feira (11), os professores iniciam a jornada pedagógica e preparação docente.

Deixe seu Comentário

Leia Também