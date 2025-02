Aulas nas redes estaduais retornam nesta segunda para 180 mil estudantes em MS

Pelo menos 180 mil alunos da rede estadual de ensino estarão retornando para as salas de aula das 348 unidades, nesta segunda-feira (17), após o período de férias em Mato Grosso do Sul.

Nas últimas semanas, como parte da preparação para a volta dos estudantes, as unidades escolares trabalharam com ações de planejamento das atividades e realização da Jornada Formativa, direcionada para os mais de 25 mil servidores das escolas.

Para o retorno dos estudantes, outro destaque fica para a infraestrutura. Com mais de 100 unidades atendidas – somente em 2024 – com obras de reforma geral, parcial e intervenções como readequações nas redes hidráulica e elétrica, as escolas seguem recebendo novos equipamentos e mobiliários para a sequência das atividades.

Entre as novidades para o ano de 2025 está a ampliação da oferta do Ensino em Tempo Integral, com um foco especial na abertura de vagas para o Ensino Fundamental.

Ao todo, 15 mil novas vagas foram abertas no último período de matrículas, sendo 12 mil somente para o Ensino Fundamental. Em expansão nos últimos anos, a modalidade estará presente em 61,2% das escolas da Rede Estadual. Com o aumento no número de vagas, o total de estudantes matriculados nessas turmas poderá chegar à marca de 52 mil, em turmas de Fundamental e Médio.

Ingresso na REE

Os interessados em ingressar na Rede Estadual de Ensino podem realizar o processo pelo portal www.matriculadigital.ms.gov.br, pelos telefones 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular) ou de forma presencial na sede da Central de Matrículas, em Campo Grande, na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612 – Itanhangá Park.

