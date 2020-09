Aulas presenciais nas escolas particulares infantis voltam dia 21

As aulas presenciais nas escolas da rede particular de ensino serão retomadas no próximo dia 21 de setembro, conforme ficou definido em reunião nesta quinta-feira (3), no Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

O acordo serve apenas para o ensino infantil, de crianças entre 0 a 5 anos. A decisão é apenas para unidades de ensino de Campo Grande e não se estende as escolas da Rede Municipal de Ensino (REME), que permanecem sem previsão.

Para voltar, as unidades terão que adotar uma série de medidas de biossegurança, entre elas, distanciamento de carteiras e disponibilização de produtos de higiene, como álcool gel. Além do protocolo que será publicado no Diário Oficial no próximo dia 11, a capacidade de funcionamento das escolas deve ser de 30%.

De acordo com o secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, a decisão pode cair, se houver aumento de casos de coronavírus na cidade. Além disso, a escola que apresentar casos de infecção entre alunos e professores será fechada. A Vigilância Sanitária e o Ministério Público ficarão responsáveis pelas fiscalizações.

Para o ensino fundamental e médio das escolas particulares, uma nova reunião foi marcada para outubro onde será definido se as modalidades serão inclusas no retorno presencial.

