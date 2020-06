Aulas presenciais no Estado podem voltar em agosto com mudanças

As aulas presenciais em Mato Grosso do Sul só poderão ser retomadas em agosto e caso acontece, serão realizadas em turnos e com menor quantidade de alunos nas salas de aulas a medida foi anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira (25).

Em decreto, publicado em 25 de maio, as aulas presenciais ficariam suspensas até o dia 30 de junho, ou seja, duraria somente mais 5 dias. Como Mato Grosso do Sul ainda registra centenas de novos casos diários de coronavírus, um novo decreto prorrogará essa suspensão até o fim do próximo mês.

Durante uma live, para a divulgação do boletim epidemiológico do coronavírus em MS, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a medida, “quero dizer que nós decidimos prorrogar as (suspensões das) aulas na rede estadual, e recomendar as redes privadas, até o final do mês julho”.

“Não é possível, hoje, a gente retornar as aulas presenciais, as equipes de saúde mostram claramente isso principalmente com esse aumento exponencial que nós tivemos nessas últimas semanas”, disse Reinaldo.

De acordo com a assessoria do Governo do Estado, o decreto que formalização essa prorrogação deverá ser publicado amanhã.

Volta diferente

Em sua fala, o governador também informou que protocolos estão sendo criados para realização de aulas mais remotas e com menor quantidade de alunos na sala com turnos alternados.

Além disso o governo afirma que Equipamentos de Pórtico Individual (EPIs) estão sendo comprados para os alunos no retorno as aulas presenciais.

