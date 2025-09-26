Menu
Educação

Bioparque leva educação ambiental à feira escolar de escola pública na Capital

Evento na Escola Thomaz Ghirardelli terá atividades interativas sobre a fauna e flora do Pantanal

26 setembro 2025 - 17h55Taynara Menezes
Evento acontece neste sábado no LageadoEvento acontece neste sábado no Lageado   (Foto: Bioparque )

O Bioparque Pantanal leva neste sábado (27) uma série de atividades educativas à feira temática da Escola Municipal Thomaz Ghirardelli, em Campo Grande. Com o tema “Fauna e Flora do Pantanal”, o evento será realizado das 8h às 12h e é aberto ao público. A escola fica na Rua Lúcia dos Santos, 460, no bairro Parque do Lageado.

A participação faz parte do projeto “Bioparque vai à escola” e tem como objetivo aproximar estudantes e familiares da biodiversidade pantaneira, despertando o interesse pela conservação ambiental e promovendo hábitos sustentáveis desde a infância.

Durante a feira, o Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Bioparque fará atividades interativas e informativas sobre temas como economia circular, peixes e serpentes do Pantanal. Haverá também exposição de animais taxidermizados, tour virtual pelo maior aquário de água doce do mundo e distribuição de cartilhas educativas abordando assuntos como lixo orgânico, leucena (planta invasora), serpentes e sustentabilidade.

“A ação fortalece a missão de popularizar o conhecimento e mostrar que cada indivíduo pode ser protagonista na preservação do meio ambiente. Nosso objetivo é formar cidadãos conscientes, que reconheçam a importância da biodiversidade e se tornem multiplicadores dessa mensagem”, afirma a diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri.

Com essa iniciativa, o Bioparque Pantanal reafirma seu papel como um centro de educação ambiental, ciência e cidadania, levando conhecimento e conscientização para dentro das escolas e comunidades.

