Bioparque Pantanal realiza "Dia D" com atividades de combate à dengue em parceria com a SES

Evento nos dias 13 e 14 de novembro une educação ambiental e prevenção às arboviroses

13 novembro 2025 - 15h39Taynara Menezes
Durante o evento, o público poderá conhecer amostras de larvas do Aedes aegyptiDurante o evento, o público poderá conhecer amostras de larvas do Aedes aegypti   (Foto: Divulgação )

O Bioparque Pantanal iniciou hoje e segue até amanhã (14), o “Dia D” de combate à dengue, zika e chikungunya, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES). A ação reforça a importância da prevenção no início do período chuvoso e busca unir educação ambiental, ciência e mobilização social.

Durante o evento, o público poderá conhecer amostras de larvas do Aedes aegypti, participar de atividades educativas e oficinas de reciclagem, além de interagir com o personagem “Senhor Arbor”, que leva informação de forma divertida e acessível.

De acordo com a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, “esse Dia D de combate à dengue no Bioparque é mais uma oportunidade de unirmos educação, ciência e mobilização social em torno de um objetivo comum: eliminar o mosquito e proteger vidas. Quando a população se envolve, cada pequena ação dentro de casa se transforma em resultado coletivo”.

A diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri, destacou que “mais do que informar, a educação ambiental forma cidadãos conscientes, capazes de compreender que a preservação do ambiente está ligada à própria qualidade de vida. Integrar saúde e sustentabilidade é o caminho para conter o avanço das arboviroses e promover cidades mais equilibradas e saudáveis”.

Já a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, ressaltou que “a mobilização integra o conjunto de estratégias da Secretaria voltadas à prevenção das arboviroses e ao fortalecimento da educação em saúde. Atividades como essa, realizadas em espaços de aprendizagem e convivência como o Bioparque, são fundamentais para sensibilizar a população e incentivar atitudes diárias de eliminação dos criadouros do Aedes aegypti”.

