Bolsonaro diz que Enem pode ser adiado “um pouco”, mas deve ocorrer em 2020

Flávio Veras, com informações do G1

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (13), que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode ser adiado “um pouco”, mas que precisa ser realizado ainda em 2020. Por enquanto, a avaliação está marcada para as seguintes datas:

- 1º e 8 de novembro: versão presencial

- 22 e 29 de novembro: versão digital (inédita)

Os pedidos de mudança do cronograma ocorrem por causa da suspensão das aulas presenciais, durante a pandemia do novo coronavírus (Covi-19). Entidades estudantis, universidades e colégios federais pedem o adiamento do exame, alegando que o ensino à distância agrava a desigualdade entre os candidatos.

Segundo as instituições, aplicar as provas em novembro seria injusto com os participantes mais pobres, que têm enfrentado dificuldades no ensino remoto: falta de computadores ou de acesso à internet, para assistir às aulas on-line; ausência de merenda; problemas na comunicação com os professores ou falta de espaço adequado, em casa, para estudar.

