Prorrogado o prazo para estudantes realizarem a renovação do contrato FIES

Os aditamentos dos contratos do Novo FIES tiveram prazo prorrogado pela Caixa e cerca de 95 mil estudantes poderão realizar, até o dia 30 de junho, as manutenções contratuais obrigatórias (aditamentos de renovação semestral, suspensão temporária, transferência de curso ou de instituição, e encerramento antecipado) pelo portal SifesWeb e por meio do aplicativo FIES CAIXA.

O calendário de dilatação, referente ao segundo semestre de 2025, será aberto em 1º junho de 2025 e fica disponível até 15 de julho. A dilatação tem como objetivo aumentar o prazo de utilização do financiamento, caso o estudante não tenha concluído o curso até o último semestre do financiamento.

O estudante poderá realizar a solicitação via aplicativo FIES e no site SifesWeb. A solicitação de dilatação deve ser validada pela instituição de ensino do estudante no site SifesWeb.

Para concluir os trâmites processuais os estudantes devem estar adimplentes com os pagamentos de boleto único.

Conforme regras do Novo FIES, os contratos entre os alunos e a CAIXA devem ser aditados semestralmente. A renovação é iniciada pela faculdade e deve ser validada, posteriormente, pelo estudante.





