Campanha busca garantir segurança de pais e alunos, na capital

Com o início das aulas na maioria das escolas particulares e públicas de Campo Grande, os pais e principalmente os alunos puderam contar com uma segurança reforçada neste retorno às aulas. A Operação Volta às Aulas iniciaram na segunda-feira (4) e seguem por todo o mês de fevereiro e vai garantir segurança para os estudantes.

O Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, explica que a ação tem por objetivo coibir vandalismo, briga e infrações de trânsito que ocorrem em frente aos pontos de ônibus, terminais e escolas da Capital.

A operação também conta com o apoio do drone da Polícia Municipal, que começou a sobrevoar as sete regiões da capital, as rondas diárias ocorrerão principalmente nos horários de pico, na entrada e saída dos alunos no período da manhã, tarde e noite.

As equipes vão orientar os pedestres a atravessarem a rua com segurança e coibir infrações como formação de fila dupla e falta de itens obrigatórios de segurança nos veículos (cadeirinha, cinto de segurança, capacete).

A operação conta com a participação de agentes da Polícia Municipal, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Campo Grande.

