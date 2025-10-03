Menu
Campo Grande convoca aprovados para cargo de assistente educacional inclusivo

Os convocados devem comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho

03 outubro 2025 - 08h50Sarah Chaves
Assistente de educação infantilAssistente de educação infantil   (PMCG)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das Secretarias Municipais de Administração e Inovação e de Educação publicou a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para o cargo de assistente educacional inclusivo. A convocação visa à recomposição de vacâncias, sem aumento de despesas com pessoal.

Os convocados devem comparecer nesta sexta-feira (3) às 13h30, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho (Secretaria Municipal de Educação – Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida), para receber orientações sobre a documentação necessária à efetivação da contratação.

A convocação foi publicada em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande na quinta-feira, 2 de outubro de 2025 a partir da página 11.

 

