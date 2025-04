Campo Grande vai receber o primeiro colégio infantil sustentável em MS

Campo Grande contará com o primeiro colégio sustentável no Mato Grosso do Sul, com a ampliação da estrutura do Marista Alexandre Fleming. O novo prédio contará com três andares e o espaço atenderá diretamente crianças de 1 a 5 anos.

As obras começaram em março deste ano e a previsão é que se encerrem em dezembro para começar a receber os novos alunos já no próximo ano letivo.

O empreendimento terá uma estrutura elaborada para manter a temperatura controlada nas salas de aula mesmo nos picos de calor durante o dia. Além disso, o prédio realizará a captação de água da chuva para proporcionar a economia do recurso, e 100% da energia elétrica da escola será gerada por meio de placas solares instaladas no local.

A nova estrutura apresentará espaços de aprendizagem especializados, como a Oficina do Sabor, para desenvolver o paladar das crianças e praticar uma alimentação saudável, além de oportunizar espaços para a prática atividades físicas adaptados às idades das crianças, assim como ateliê de arte e sala de música para valorização da cultura.

Dentro do currículo, haverá também a ampliação da carga horária de língua inglesa por meio do núcleo de Internacionalização do Marista Brasil

