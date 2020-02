Candidatos ao Fies e P-Fies já podem acessar os resultados

Os candidatos que se inscreveram para a seleção do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) para o primeiro semestre de 2020 já podem acessar os resultados dos pré-selecionados no site do programa ou nas instituições de ensino participantes.



O estudante deve complementar a inscrição no Fies pelo site do programa no período de 27 de fevereiro a 2 de março. Já os pré-selecionados na modalidade P-Fies deverão comparecer à instituição de ensino para validação das informações de sua inscrição e contratação do financiamento.

Os estudantes não pré-selecionados na modalidade Fies foram automaticamente incluídos na lista de espera e devem acompanhar sua eventual pré-seleção entre 28 de fevereiro e 31 de março de 2019, na página do Fies.

Na modalidade P-Fies não existe a etapa de lista de espera.

O programa vai oferecer 70 mil vagas para financiamento estudantil em instituições privadas de ensino superior neste primeiro semestre.

Ele está dividido em duas modalidades: o Fies a juros zero para quem tem renda familiar de até três salários mínimos por pessoa e o P-Fies para aqueles com renda familiar per capita de até cinco salários mínimos, com juros que variam de acordo com o banco e a instituição de ensino.

Essa última modalidade funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes.

