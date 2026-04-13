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Candidatos podem pedir isenção da taxa de inscrição do Enem a partir desta segunda (13)

O período de inscrição pela Página do Participante será divulgado pelo MEC posteriormente

13 abril 2026 - 13h30Sarah Chaves, com Agência Brasil
Foto: Tomaz Silva/Agência BrasilFoto: Tomaz Silva/Agência Brasil  

O prazo para solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para justificar a ausência na edição do ano passado começa nesta segunda-feira (13) e se estende até 24 de abril.

Os interessados devem acessar o endereço eletrônico da Página do Participante do Enem com o login único da plataforma de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.

Conforme o INEP, tem direito de solicitar a isenção, estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública, em 2026;  estudantes de todo o ensino médio em escola pública ou bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio; pessoas de baixa renda com registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico); beneficiários do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

Ausência em 2025
O participante que teve a isenção de pagamento da taxa de inscrição do Enem 2025, não compareceu às provas nos dois dias de aplicação em novembro do ano passado e queira solicitar novamente isenção da taxa de inscrição em 2026 deve justificar sua ausência.

A justificativa de ausência no Enem 2025 deve ser feita também pela Página do Participante, no mesmo período, 13 a 24 de abril.

Não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais ou responsáveis dos participantes.

Necessidade de inscrição
O edital do Inep esclarece que ter a aprovação da solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição no Enem 2026 não garante a inscrição no Enem deste ano.

O período de inscrição pela Página do Participante ainda será definido e divulgado pelo MEC.

 

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