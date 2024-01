Capital abre processo seletivo para professores bolsistas do Pronatec

A coordenação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec/FIC/Funsat, tornou público nesta quinta-feira (11), por meio do edital nº 01 2024-01 (Diogrande n. 7.346), a abertura das inscrições do Processo Seletivo Simplificado para seleção de profissionais interessados em atuar, na condição de professores bolsistas, nos cursos a serem ofertados pelo Programa Mulheres Mil, no âmbito da Escola de Educação Profissional da Funsat.

As inscrições serão gratuitas e realizadas entre os dias 12 e 17 de janeiro, na sede da Escola de Educação Profissional da Funsat, localizada na Rua Quatorze de Julho, 992 – Vila Glória, 1º andar, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Os profissionais classificados para o cadastro reserva serão remunerados por meio da concessão de bolsas, em conformidade com o art. 9º da Lei nº 12.513, de 26/10/2011. A carga horária semanal de dedicação ao Programa ficará limitada a 16 horas (de 60 minutos) semanais; o número de bolsistas e as respectivas cargas horárias serão determinados em função da quantidade de beneficiários da Bolsa-Formação do Pronatec/Mulheres Mil/Funsat.

Entre as atribuições do encargo de professor estão: planejar as aulas e atividades didáticas e ministrá-las aos beneficiários da BolsaFormação; elaborar notas de aula ou utilizar-se de materiais de apoio para complementar o assunto ministrado em sala de aula; adequar a oferta dos cursos às necessidades específicas do público-alvo, propiciando espaços de acolhimento e debate com os estudantes; registrar a frequência e o desempenho acadêmico dos estudantes e avaliar o desempenho dos mesmos.

Confira o edital aqui.

