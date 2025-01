Capital divulga segunda lista de alunos novos designados para EMEIs; confira

A SEMED (Secretaria Municipal de Educação) divulgou nesta quinta-feira (16), a segunda lista de alunos novos designados para EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) em Campo Grande.

Confira aqui a lista de designação com os nomes dos alunos contemplados.

Ao conferir a lista e constar o nome da criança na mesma, os pais ou responsáveis devem procurar a unidade para qual o aluno foi designado, até o dia 23 de janeiro para efetivar a matrícula.

Confira os documentos necessários:

Certidão de nascimento do aluno;

RG e CPF do aluno e do responsável;

Cartão do SUS;

Carteira de vacinação;

Comprovante de residência (atualizado);

NIS – Número de Identificação Social (quando for o caso);

Identidade, passaporte ou naturalização (se estrangeiro);

Número do cartão bolsa-família (se houver);

Termo de responsabilidade de guarda (se for o caso).

