Capital sedia Audiência Pública sobre futuro da educação com presença de Tabata Amaral

Campo Grande será palco de uma importante discussão sobre os rumos da educação brasileira. No dia 7 de agosto, às 13h30, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) receberá uma Audiência Pública da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação (PNE) da Câmara dos Deputados.

O evento será aberto ao público e com entrada gratuita. A audiência tem como objetivo ouvir trabalhadores da educação, estudantes, entidades sindicais e a sociedade civil para construir, de forma democrática, as bases do novo PNE, o plano que definirá as metas educacionais do país para a próxima década.

O evento contará com a presença da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), presidente da Comissão Especial do PNE e uma das principais defensoras da educação no Congresso Nacional.

A parlamentar tem percorrido o Brasil promovendo audiências públicas em busca de um plano nacional que leve em conta as diversidades e desigualdades regionais. A articulação da audiência em Mato Grosso do Sul foi feita pelo deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB-MS).

Estão confirmadas as participações de entidades como a Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de MS), ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) e CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), que convocaram suas bases para contribuir com o debate.

