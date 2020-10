Capital segue Estado e aulas presenciais ficam para 2021

Por conta da pandemia da Covid-19, que provocou, desde o dia 18 de março deste ano, a suspensão das aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino (REME), e, em virtude do cenário atual, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) informou nesta terça-feira (6), que as aulas remotas devem continuar até o final do ano letivo de 2020.

Considerando que faltam apenas 45 dias letivos para o encerramento do ano letivo, com 50% dos leitos hospitalares ainda ocupados e o vírus em circulação, a SEMED considera viável manter as aulas a distância, da forma como tem sido feita até agora. No caso de um possível retorno presencial, seria necessário manter o ensino híbrido, com ensino presencial e remoto.

Todos os alunos da REME têm acesso às aulas remotas. Para isso, a unidade escolar disponibiliza os cadernos de atividades, que devem ser retirados pelos pais e/ou responsáveis, nas escolas, com agendamento, para evitar aglomeração; além disso, as aulas estão disponíveis por meio de aplicativos e da TV REME (canal 4.2 da TVE, e Youtube) e Rádio REME (aplicativo).

Quanto aos preparativos para o possível retorno presencial das aulas, em 2021, há uma Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia, que discute as medidas de segurança e as ações a serem desenvolvidas na área da educação (reforço e avaliação diagnóstica) para o próximo ano letivo.

Na ultima segunda-feira (5), o governador Reinaldo Azambuja decidiu que as aulas na rede estadual de ensino não serão retomadas ainda no ano de 2020. A decisão veio com base em recomendações da Secretaria da Saúde do estado de Mato Grosso Do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também