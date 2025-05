Capital terá processo seletivo para professores especializados atuarem na Reme

A Secretaria Municipal de Educação abre inscrições para 375 vagas de educadores com especialização para as funções de auxiliar pedagógico especializado, tradutor e Libras, psicopedagogo do grupo de atendimento psicopedagógico (Gapsi), professor especializado da sala de recursos multifuncionais e professor para compor a equipe técnica pedagógica de atendimento especializado da Rede Municipal de Ensino (Reme).

A exigência é que os candidatos tenham Licenciatura plena com especialização em Educação especial. Para tradutor e interprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) ainda é necessário ter Certificado de Proficiência do Exame Nacional PROLIBRAS/MEC ou do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS, atualizado nos últimos três anos.

A carga horária varia de 20h a 40h semanais. Não foi especificado a remuneração das vagas.



As inscrições gratuitas já estão abertas e podem ser realizadas até dia 28 de maio de 2025 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), apenas pela internet no endereço eletrônico https://concurso.fapec.org/ , onde estarão disponibilizados o Formulário de Inscrição para preenchimento e o Edital do Processo Seletivo para impressão.

O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas deverá ANEXAR na área do candidato, durante o período das inscrições.

As demais datas de provas e requisitos podem ser conferidos no Diário Oficial Extra (7.929 ) de sexta-feira (16), a partir da página 2.



