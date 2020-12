Capital terá R$ 3,4 milhões para obras em escolas inacabadas

Na tarde de terça-feira (8), o Senador Nelsinho Trad (PSD) agendou e participou de reunião com o presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) Marcelo Lopes da Ponte, para buscar liberação de recursos para escolas de Campo Grande.

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto que também participou da discussão, contou à reportagem do JD1 Notícias que o encontro foi produtivo e que saíram de lá com a promessa de pagamento para as obras.

“Buscamos que fizessem o pagamento para algumas obras que já estão concluídas e não tínhamos recursos ainda, outras estavam paradas por causa do desembolso federal e outras que estão completamente paralisadas que ainda não tinha tido nenhum tipo de desembolso”, esclareceu Pedro.

Segundo o Secretário, o total do investimento será de R$ 3,4 milhões, nas escolas dos seguintes bairros: Jardim Anache, São Conrado, Jardim Inápolis, Oliveira III, Centenário, Noroeste e Talismã.

Em rede social, o Senador escreveu “Fiquei muito feliz com a devolutiva do presidente do FNDE, Marcelo. Ele disse que irá realizar os pagamentos das obras que estão aptas, de acordo com a ordem cronológica do contrato”.

Deixe seu Comentário

Leia Também