Prêmio MPT na Escola divulga regulamento da edição de 2024

O edital com o regulamento nacional da edição de 2024, do Prêmio MPT na Escola, foi divulgado aos alunos das instituições públicas de ensino que participam do projeto em todo país.

A iniciativa premia os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais dividido em dois grupos: alunas e alunos de 4º e 5º ano do ensino fundamental, com produções sobre trabalho infantil. Já para o segundo grupo, de estudantes de 6º e 7º ano do ensino fundamental, deve ser abordada a aprendizagem profissional/profissionalização de adolescentes.

O concurso receberá inscrições em quatro categorias: conto, poesia, música e desenho. O material de apoio poderá ser de acesso da escola, porém o MPT disponibiliza o material digital sobre o trabalho infantil e aprendizagem em links presentes no Regulamento Nacional.

A gerente nacional do projeto MPT na Escola, Cândice Gabriela Arosio, também destacou que “o projeto MPT na escola é uma ação impactante, que engaja toda comunidade escolar participante de maneira muito intensa. O concurso realizado entre os participantes de todo país visa reconhecer os esforços e também dar ainda mais visibilidade da beleza que há nos trabalhos realizados”.

O concurso terá a etapa local, estadual e nacional. A previsão é de que a fase da etapa local seja encerrada até agosto de 2024, a depender de regulamentação própria, com a realização de atividades relacionadas ao 12 de junho – Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil.

Os trabalhos que obtiverem o 1º lugar em cada categoria do prêmio na etapa estadual/regional serão inscritos na etapa nacional até 9 de setembro de 2024 e os trabalhos vencedores serão revelados até o dia 12 de outubro de 2024.

A cerimônia de entrega dos prêmios poderá ser virtual, presencial em Brasília ou híbrida, em data a ser divulgada oportunamente.

O concurso é iniciativa do Projeto Resgate a Infância - Eixo Educação, que faz parte da Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes (Coordinfância) do MPT.

