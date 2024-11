Com 10.730 candidatos, UEMS bate recorde de inscrições no Vestibular 2025

Com dezenas de vagas ofertadas em 30 cursos do ensino superior, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) alcançou um recorde 10.730 candidatos de inscritos na edição 2025 do vestibular.

"O número de inscritos no Vestibular UEMS demonstra o resultado de um trabalho realizado pela comunidade acadêmica, que direciona suas ações de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização em prol de uma universidade cada vez mais atuante junto à sociedade". comemora o reitor Laércio de Carvalho.

De acordo com ele, os diversos investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul, além do apoio da bancada federal, empresas e outras mais instituições públicas, assumem um papel importante "para que a UEMS seja pioneira em diversas frentes do desenvolvimento, bem como na responsabilidade de integrar os grandes projetos junto a melhoria da qualidade de vida do nosso povo".

As vagas foram ofertadas em cursos diversos: do Direito à Agronomia, de Sistemas de Informação à Psicologia, e da Medicina à Engenharia Civil. Nas licenciaturas, há vagas para História, Letras, dentre outros cursos.

Novos cursos

Dentro das opções do Vestibular UEMS 2025, as novidades são três novos cursos: Engenharia Civil (Nova Andradina), Fonoaudiologia (Campo Grande) e Terapia Ocupacional (Campo Grande). As respectivas graduações atendem demandas específicas para Mato Grosso do Sul.

A Prova Objetiva e a Prova de Redação serão realizadas em 24 de novembro, no período matutino.

Os municípios que receberão as avaliações são: Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

