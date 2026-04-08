Com 1.491 habilitados, MS Supera divulga resultado preliminar do processo seletivo

O MS Supera divulgou nesta quarta-feira (8) o resultado preliminar do processo seletivo 2026, com 1.491 estudantes habilitados para receber bolsas de R$ 1.621 por mês, destinadas a alunos de baixa renda do ensino superior e cursos técnicos.

A lista completa de habilitados, inabilitados e desclassificados está disponível no site da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), na seção “Informações Complementares - Processos Seletivos MS Supera”.

O processo contou com 6.094 inscrições, resultando em 4.230 inabilitados e 373 desclassificados. Estão disponíveis 600 das 2.500 vagas, sendo 480 para graduação e 120 para nível médio.

Interessados podem apresentar recursos online entre 9 e 10 de abril de 2026 pelo site www.mssupera.ms.gov.br. Os pedidos devem ter até 1.500 caracteres e não serão aceitos fora do prazo ou por outros meios, como e-mail ou correspondência postal.

A análise dos recursos será feita entre 13 e 17 de abril, e o resultado final será divulgado com a convocação para assinatura do Termo de Concessão do Benefício.

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