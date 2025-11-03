Com área doada, Instituto Federal construirá campus na região sul de Campo Grande

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul garantiu um terreno doado pelo município, que será usado para construção de um novo campus na região sul de Campo Grande.

A expectativa que o novo espaço, previsto para ser erguido na Avenida Gury Marques, possa atender cerca de 1,4 mil estudantes com ofertas de cursos técnicos.

O investimento previsto é de R$ 17 milhões, com recursos da União, e a área é marcada pela vulnerabilidade social e déficit de oferta educacional.

A doação do terreno aconteceu após o projeto de lei ser aprovado na Câmara Municipal. O imóvel está avaliado em R$ 5.562.157,90, conforme laudo de avaliação.

Conforme o projeto, o IFMS terá prazo de 60 meses para construir e colocar em funcionamento o novo campus. Caso o objetivo não seja cumprido, a área retornará ao patrimônio municipal.

A implantação da nova unidade atende a um pleito estruturado com base em indicadores demográficos e socioeconômicos. As regiões do Bandeira e Anhanduizinho concentram cerca de 36% da população campo-grandense e registram altos índices de vulnerabilidade. Estima-se impacto direto para 71 mil crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, e indireto para mais de 355 mil pessoas.

Atualmente, Campo Grande é a única entre as 16 maiores capitais do país que possui apenas um campus de Instituto Federal, o que reforça a necessidade de ampliação da oferta. A demanda reprimida é elevada: no ensino técnico integrado, há 22 candidatos por vaga. No total de cursos, apenas 1 em cada 16 inscritos consegue ingressar no IFMS na capital.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também