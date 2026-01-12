Menu
Com inscrições abrindo na próxima semana, UEMS oferta 1.284 vagas no SISU 2026

Podem participar os candidatos que tenham realizado ao menos uma das três últimas edições do Enem

12 janeiro 2026 - 13h13Luiz Vinicius
Universidade Estadual de Mato Grosso do SulUniversidade Estadual de Mato Grosso do Sul   (Divulgação/UEMS)

Com as inscrições abrindo na próxima semana, no dia 19 de janeiro, a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) estará ofertando 1.284 vagas em cursos de graduação por meio do SISU.

Poderão participar do processo, os candidatos que tenham realizado ao menos uma das três últimas edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), ou seja, entre os anos de 2023 a 2025.

Os interessados devem acessar o endereço eletrônico https://sisualuno.mec.gov.br/login e realizar o login utilizando a conta gov.br, a mesma utilizada para participação no Exame Nacional do Ensino Médio.

O sistema seleciona automaticamente a edição do Enem mais favorável ao candidato, considerando os pesos definidos pela UEMS para cada curso.

O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro. Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula a partir de 2 de fevereiro, conforme orientações a serem divulgadas pela UEMS. Já a manifestação de interesse na lista de espera poderá ser feita entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.

