Com investimento de R$ 4,2 milhões, oito unidades do IFMS terão veículos novos

Oito unidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) receberam novos veículos para o transporte de estudantes e servidores com o investimento de R$ 4,2 milhões. Foram entregues 13 veículos novos, sendo dez picapes aos campi Aquidauana, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã, e também à reitoria.

Três vans foram direcionadas aos campi Corumbá, Naviraí e Ponta Porã. Outras três vans já foram adquiridas, e o IFMS aguarda a entrega pelo fornecedor.

O entrega foi conduzida pela reitora Elaine Cassiano, e contou com a participação dos diretores-gerais dos campi, além de servidores e estudantes. "Um dos objetivos da renovação da frota é atender o conceito de economicidade, pois os antigos tinham um custo muito alto de manutenção. Junto às pró-reitorias de Administração e de Desenvolvimento Institucional e aos diretores-gerais, nós optamos por adquirir novos veículos para uso institucional”, explicou Elaine.

Inicialmente, os campi receberão um veículo cada, mas a previsão é que as unidades sejam contempladas com, pelo menos, uma picape e uma van até o final de 2025.

O investimento total previsto para a renovação de toda a frota do IFMS é de R$ 8,9 milhões, montante suficiente para aquisição de 22 picapes e 12 vans.

"Está prevista a aquisição de, pelo menos, uma camionete e uma van para cada campus, sendo que em 2024 já foram empenhadas dez camionetes e seis vans para atender a reitoria e os campi. Todas as camionetes já foram entregues, bem como três vans, com o restante planejado para ser empenhado até outubro", finalizou o pró-reitor de Administração, Diego Viveiros.

O diretor-geral do Campus Ponta Porã, Izidro de Lima Jr., enfatizou o impacto positivo da nova frota nas atividades diárias.

"O número de deslocamentos entre Ponta Porã e Campo Grande, e também para outras localidades, é muito alto. São cerca de 70 mil quilômetros percorridos por ano, e fazer esses trajetos com veículos novos garante muito mais segurança aos nossos servidores e estudantes", comentou o gestor.

A renovação da frota do IFMS foi realizada com recursos provenientes de emendas parlamentares, tanto individuais como da bancada federal de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também