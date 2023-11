Para zerar lista de espera, prefeitura abrirá 5 mil novas vagas para Emei's na Capital

Tentando diminuir a lista de espera para uma vaga nas 106 Emei's (Escolas de Educação Infantil) de Campo Grande, a prefeitura irá abrir mais 5 mil novas vagas para o ano letivo de 2024.

Atualmente, a fila de espera tem cerca de 9 mil crianças esperando por uma oportunidade. Além do aumento, a previsão é de que nove novas unidades sejam entregues no próximo ano.

“Campo Grande tem um déficit muito antigo. Hoje temos quase 12 mil crianças nascendo por ano, por isso hoje temos esses 9 mil alunos na lista de espera. Com a abertura dessas 5 mil vagas, conseguiremos sanar parte do problema”, disse o secretário municipal de educação, Lucas Bitencourt.

Este ano, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, abriu inscrições para as primeiras séries de ensino básico, afim de desafogar as redes municipais. A prefeita da Capital, Adriane Lopes, comentou a ‘ajuda’.

“Essa ampliação de vagas é para os 79 municípios do estado e Campo Grande, a capital, está sendo comtemplada. Para nós também vai ser muito positivo esse espaço que o estado está abrindo para que a gente possa matricular ainda mais crianças”, disse a prefeita.

Já para o começo de janeiro, três novas unidades de Emei’s serão entregues no começo de janeiro, no São Conrado, Jardim Anápolis e Vila Nathália. Fora isso, a prefeitura está com licitação aberta para reforma e finalização de outras seis unidades.

