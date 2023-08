Com obras em andamento e outras no papel, MS investe R$ 266,5 mi nas escolas

Recebem reformas, e intervenções em pacote de insvestimentos do Governo de Mato Grosso do Sul, 70 escolas da Rede Estadual no estado enquanto outras 21 já tiveram os projetos licitados com investimento superior a R$ 266,5 milhões,

Em Campo Grande – que completa 124 anos no dia 26 de agosto – são 40 escolas com obras em execução e 11 planejadas, e recursos que somam R$ 45,6 milhões nos projetos em andamento.

Além das reformas, o Governo do Estado, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), investiu R$ 20,3 milhões para o retorno do ano letivo de 2023, com entrega de 486 mil uniformes e mais 192,8 mil kits escolares.

“A educação é fator chave para alcançarmos nossos objetivos, de trazer o desenvolvimento que projetamos para Mato Grosso do Sul”, disse o governador Eduardo Riedel.

O secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, pontua que as reformas são importantes na rotina da comunidade escolar. “Sempre agradeço aos pais, professores e estudantes pela paciência durante as reformas. Passamos por uma pandemia, foi muito difícil. E obras como estas dão oportunidade aos nossos estudantes de um ambiente melhor para aprendizagem, para nossos gestores, professores e servidores proporcionar e desenvolver com excelência o ensino aos nossos estudantes”.

Entre as reformas mais emblemáticas estão a da EE Professora Ada Teixeira dos Santos Pereira, no Jardim Campo Belo, que recebe investimentos de mais de R$ 8,5 milhões, além da EE Joaquim Murtinho, no Centro de Campo Grande, com valor de R$ 7,5 milhões.

Uma das unidades que recebeu investimento foi a Escola Estadual Maria Eliza Bocayúva Corrêa da Costa, na Vila Margarida, em Campo Grande, que no dia 13 de março último, foi entregue a reforma da unidade, no total de foi de R$ 7.104.071,99, somando o valor da construção e equipamentos.

Outra unidade localizada na Capital, que está na fase final da reforma de R$ 2,2 milhões, é a EE José Antônio Pereira (JAP), na Vila Taveirópolis.

Além das reformas e ampliações de unidades escolares em Campo Grande, as obras também são realizadas nos municípios do interior de Mato Grosso do Sul, beneficiando toda a população do Estado.

A EE Edson Bezerra, em Itaporã, passou por reforma – que foi entregue no dia 30 de junho – com investimento de R$ 3,3 milhões.

“Estou feliz pela reforma e mais feliz ainda por poder contribuir na escola onde estudei. Morava no sítio e fiz todo ensino fundamental aqui. Agora com a reforma mudou tudo, começa pelo incentivo de estar em um lugar novo, bonito, aconchegante e preparado. Com certeza quem ganha é o estudante com A melhoria na qualidade de ensino”, disse a professsora de artes, Suselaine Onibeni.

Deixe seu Comentário

Leia Também