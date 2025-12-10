Menu
Menu Busca quarta, 10 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Educação

Com prova em janeiro, Desafio Senai oferece 40 bolsas integrais de cursos de graduação

Inscrições seguem até dia 22 de janeiro de 2026 e prova acontece dia 25

10 dezembro 2025 - 10h23Luiz Vinicius
Bolsas de cursos de graduação são oferecidasBolsas de cursos de graduação são oferecidas   (Divulgação/Senai)
Dr Canela

O Senai estará oferecendo 40 bolsas integrais para cursos de graduação em Mato Grosso do Sul, através do 'Desafio Senai', uma prova que será realizada no dia 25 de janeiro de 2026.

São ofertadas bolsas para os cursos de Tecnólogo em Automação Industrial e Engenharia Elétrica, na unidade de Dourados, e Tecnólogo em Automação Industrial, na Faculdade Senai de Campo Grande, e Tecnólogo em Design de Interiores, na Faculdade da Construção, também na Capital.

As inscrições se encerram no dia 22 de janeiro. Essa é uma oportunidade para ter acesso a descontos especiais, a seleção representa um importante passo para quem busca desenvolvimento profissional em uma instituição reconhecida.

Para participar, os inscritos devem ter concluído o ensino médio até a data da matrícula; possuir idade mínima de 17 anos completos até a data de matrícula; não estar matriculado em instituição pública ou privada com bolsa integral, ou financiamento público; além de realizar a prova de bolsa do Senai no formato presencial na data estabelecida e preencher o formulário de inscrição com informações verídicas.

As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://sistemafiems.ms.senai.br/desafio-bolsa-senai

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alunos da rede estadual já tem data para retorno
Educação
Retorno das aulas nas escolas estaduais de MS será no dia 9 de fevereiro
Inscreva-se
Educação
UFMS aplica prova de vestibular em 11 municípios neste domingo em MS
Resultados saem na próxima semana
Educação
Resultados do Enamed e do Revalida serão divulgados na próxima semana
Foto:
Educação
Termo de Compromisso assinado em Campo Grande assegura Passe do Estudante em 2026
Foto: PMCG
Educação
Matrículas para novos alunos da Rede Municipal começam em 12 de janeiro
Campus UFMS
Educação
UFMS entra para rede global de pesquisa climática da ONU
FIES 2025
Educação
Inep convoca lista de espera de vagas remanescentes do FIES 2025
As equipes competirão na modalidade FLLC (FIRST LEGO League Challenge), destinada a estudantes de 9 a 15 anos
Educação
Pela primeira vez, escolas públicas de MS participam do Festival Regional de Robótica
IFMS abre 1.665 vagas em cursos técnicos gratuitos em 17 municípios
Educação
IFMS abre 1.665 vagas em cursos técnicos gratuitos em 17 municípios
UEMS
Educação
Vestibular da UEMS acontece neste domingo em 20 cidades de MS

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Justiça
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade