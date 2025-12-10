Com prova em janeiro, Desafio Senai oferece 40 bolsas integrais de cursos de graduação

O Senai estará oferecendo 40 bolsas integrais para cursos de graduação em Mato Grosso do Sul, através do 'Desafio Senai', uma prova que será realizada no dia 25 de janeiro de 2026.

São ofertadas bolsas para os cursos de Tecnólogo em Automação Industrial e Engenharia Elétrica, na unidade de Dourados, e Tecnólogo em Automação Industrial, na Faculdade Senai de Campo Grande, e Tecnólogo em Design de Interiores, na Faculdade da Construção, também na Capital.

As inscrições se encerram no dia 22 de janeiro. Essa é uma oportunidade para ter acesso a descontos especiais, a seleção representa um importante passo para quem busca desenvolvimento profissional em uma instituição reconhecida.

Para participar, os inscritos devem ter concluído o ensino médio até a data da matrícula; possuir idade mínima de 17 anos completos até a data de matrícula; não estar matriculado em instituição pública ou privada com bolsa integral, ou financiamento público; além de realizar a prova de bolsa do Senai no formato presencial na data estabelecida e preencher o formulário de inscrição com informações verídicas.

As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://sistemafiems.ms.senai.br/desafio-bolsa-senai

