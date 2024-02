Compra da Prefeitura beneficiará escolas e Emeis com parquinhos

A Prefeitura Municipal comprou parquinhos que vão atender as 205 unidades de Rede Municipal de Ensino, contando as Emeis e escolas de ensino regular.

Os itens contam com túnel, casinhas de bonecas, gangorras, playgrounds, traves de gol, jogos de vôlei e basquete completos e escorregador.

Conforme a superintendente de Políticas Educacionais, Ana Dorsa, o parque escolar é um espaço de estímulo à criatividade e a ampliação destes espaços promoverá para as crianças o desenvolvimento de suas potencialidades. “Muitas das nossas unidades possuem um espaço para brincadeira, mas, nós compreendemos enquanto superintendência de Políticas Educacionais, que esses espaços podem e serão ampliados com a chegada dos novos brinquedos, o espaço da brincadeira e da interação na educação infantil”.

Segundo a diretora da Escola Municipal Padre José de Anchieta, Valquíria Foglia, pelo menos nos últimos nove anos em que está na unidade escolar, nunca teve um parquinho. “Esse é um pedido antigo dos alunos, faz muita falta, quando a gente podia, fazia vaquinha para alugar brinquedos, mas isso agora acabou, graças à Prefeitura”.

As 106 Emeis receberão as casinhas de boneca, túnel e as gangorras. Já as escolas de ensino regular recebem as traves, jogos de vôlei e basquete completos e escorregador.

Ao todo, foram comprados: 107 túneis; 750 gangorras individuais; 190 playgrounds; 150 casinhas de boneca; 205 traves de gol; 205 jogos de vôlei; 205 jogos de basquete; 205 escorregadores.

