Concurso da UEMS pagará salários de até R$ 11 mil para professores

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou a abertura das inscrições para o concurso público que vai preencher vagas para o cargo de professor de ensino superior. Os interessados devedem de candidatar até às 13h do dia 26 de junho, exclusivamente no site https://ead4.uems.br/ . A taxa de inscrição é de R$ 209,84.

Candidatos que se enquadrarem nos critérios para isenção da taxa devem fazer a solicitação por meio da mesma plataforma. As oportunidades são para Aquidauana, Cassilândia, Dourados, Naviraí, Mundo Novo, Maracaju e Paranaíba.

Os candidatos aprovados atuarão em regime de 40 horas semanais. A remuneração varia conforme a titulação acadêmica, sendo R$ 11.116,07 para doutores e R$ 7.887,84 para mestres.



O processo seletivo será composto por prova escrita, prova didática, análise do plano de trabalho e avaliação de títulos. Todas as fases serão realizadas na cidade de Dourados.



Vagas por cidade e área

Aquidauana:

Ciências Florestais: 1 vaga (Geral).

Requisitos: Graduação em Engenharia Florestal e Doutorado em Ciências Florestais, Engenharia Florestal ou Recursos Naturais.



Cassilândia:

Letras – Língua Inglesa: 1 vaga (Geral) e 1 vaga (Cotas para Negros).

Requisitos: Graduação em Licenciatura em Letras – Língua Inglesa e Doutorado em Letras, Estudos Linguísticos, Linguística Aplicada, Ciência da Linguagem ou Língua Inglesa.



Dourados:

Engenharias I: 1 vaga (Geral) e 1 vaga (Cotas para Negros).

Requisitos: Graduação em Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental Sanitária ou Engenharia Sanitária e Ambiental, e Doutorado na área de avaliação Engenharias I (com especificações em diversas subáreas da Engenharia).



Maracaju:

Administração: 2 vagas (Gerais).

Requisitos: Graduação em Administração e Mestrado nas áreas de Administração, Agronegócio, Produção e Gestão Agroindustrial ou Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos.

Entomologia Agrícola: 1 vaga (PCD).

Requisitos: Graduação em Agronomia ou Engenharia Agronômica e Doutorado em Agronomia.

Agricultura de Precisão e Mecanização Agrícola: 1 vaga (Geral).

Requisitos: Graduação em Agronomia ou Engenharia Agronômica e Doutorado em Agronomia ou Engenharia Agrícola.



Mundo Novo:

Gestão Ambiental: 1 vaga (Geral).

Requisitos: Graduação em Gestão Ambiental e Doutorado nas áreas de Ciências Ambientais, Ciências Agrárias ou Recursos Naturais.



Naviraí:

Direito (Núcleo de Práticas Jurídicas): 1 vaga (Cotas para Negros).

Requisitos: Graduação em Direito, Doutorado em Direito, inscrição na OAB, certificação digital e comprovação de 2 anos de experiência profissional como advogado(a).



Paranaíba:

Pedagogia: 1 vaga (Geral).

Requisitos: Graduação em Pedagogia e Doutorado em Educação.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também