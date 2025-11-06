Menu
Menu Busca quinta, 06 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Educação

Concurso de Redação "Um Passeio com Manoel" premia talentos da rede pública de MS

Entre quase três mil participantes, 40 estudantes chegaram à final, e o primeiro lugar ficou com Sofia Almeida

06 novembro 2025 - 17h53Taynara Menezes
Os vencedores receberam bolsas de estudo presenciais na Uniderp, 100% para o primeiro lugarOs vencedores receberam bolsas de estudo presenciais na Uniderp, 100% para o primeiro lugar   (Foto: Divulgação)

A 9ª edição do Concurso de Redação "Um Passeio com Manoel", promovido pela Fundação Manoel de Barros com apoio da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS), Uniderp, Companhia das Letras e parceiros, premiou nesta quarta-feira (5) os jovens talentos da escrita da rede pública estadual.

Entre quase três mil participantes, 40 estudantes chegaram à final, e o primeiro lugar ficou com Sofia Almeida Magalhães, do Centro Estadual de Educação Profissional Hércules Maymone.

Sofia foi reconhecida pelo texto sobre o tema “O impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens”. Emocionada, contou que a conquista foi uma surpresa. “No começo eu só pensava: será que sou eu? Foi uma emoção enorme. Agradeço muito à minha professora, que me incentivou a colocar mais das minhas palavras no texto”, afirmou a estudante, que pretende cursar Nutrição.

O segundo lugar ficou com Leandro Emmanuel de Almeida Santos, da Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes, e o terceiro com Gabrielle Rosendo Uehara, da Escola Estadual Prof. Emygdio Campos Widal.

O diretor da Fundação Manoel de Barros, Marcos Henrique Marques, celebrou os resultados: “Chegamos ao nosso ‘amanhã’. Conseguimos dar oportunidades reais a estudantes da rede pública e transformar sonhos em conquistas.”

Realizado em escolas de Campo Grande, Camapuã, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos, o concurso incentiva o hábito da leitura, a prática da escrita e o preparo para o Enem.

Os vencedores receberam bolsas de estudo presenciais na Uniderp, 100% para o primeiro lugar, 70% para o segundo e 50% para o terceiro. Professores orientadores também foram premiados com bolsas de pós-graduação e estadia em Bonito.

Para o reitor da Uniderp, Cristiano Cupertino, a parceria amplia o acesso ao ensino superior. “A cada edição vemos ex-vencedores formados e bem colocados no mercado. É um projeto que realmente transforma vidas”, destacou.

Mais do que uma competição, o Passeio com Manoel reafirma o poder da escrita como instrumento de transformação e esperança para a juventude sul-mato-grossense.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Educação
Intercâmbio na Espanha oferece bolsas com tudo pago para jovens de MS
Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.
Educação
Se preparando para o Enem? Campo Grande terá aulão gratuito de redação neste sábado
Foto:
Interior
Transporte escolar sem seguro é alvo de fiscalização do MP em Glória de Dourados
MEC
Educação
Inep divulga lista de espera para vagas remanescentes do Fies 2025
Fies -
Educação
Governo lança programa de renegociação de dívidas do Fies, com perdão de juros e multas
Pré-matrículas já podem ser realizados pelos pais dos alunos
Educação
Pais de estudantes já podem realizar pré-matrícula na rede estadual de MS
Terreno de 35.831,73 m&#xB2; fica localizado na Avenida Gury Marques, região do Anhanduizinho
Educação
Com área doada, Instituto Federal construirá campus na região sul de Campo Grande
Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar
Educação
Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar
SUS
Educação
Inep divulga resultado final dos recursos da segunda etapa do Revalida 2025/1
UEMS anuncia pacote de obras e quatro novos Restaurantes Universitários em MS
Educação
UEMS anuncia pacote de obras e quatro novos Restaurantes Universitários em MS

Mais Lidas

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Grupo que matou adolescentes inocentes em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Simulacros apreendidos -
Interior
PM prende em Rochedo agiota que realizava cobranças violentas com armas falsas
Gilson foi preso em flagrante pela PM no Jardim Colúmbia
Polícia
Acusado de feminicídios em MS e MT é encontrado morto em presídio na Capital