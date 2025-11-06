Concurso de Redação "Um Passeio com Manoel" premia talentos da rede pública de MS

A 9ª edição do Concurso de Redação "Um Passeio com Manoel", promovido pela Fundação Manoel de Barros com apoio da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS), Uniderp, Companhia das Letras e parceiros, premiou nesta quarta-feira (5) os jovens talentos da escrita da rede pública estadual.

Entre quase três mil participantes, 40 estudantes chegaram à final, e o primeiro lugar ficou com Sofia Almeida Magalhães, do Centro Estadual de Educação Profissional Hércules Maymone.

Sofia foi reconhecida pelo texto sobre o tema “O impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens”. Emocionada, contou que a conquista foi uma surpresa. “No começo eu só pensava: será que sou eu? Foi uma emoção enorme. Agradeço muito à minha professora, que me incentivou a colocar mais das minhas palavras no texto”, afirmou a estudante, que pretende cursar Nutrição.

O segundo lugar ficou com Leandro Emmanuel de Almeida Santos, da Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes, e o terceiro com Gabrielle Rosendo Uehara, da Escola Estadual Prof. Emygdio Campos Widal.

O diretor da Fundação Manoel de Barros, Marcos Henrique Marques, celebrou os resultados: “Chegamos ao nosso ‘amanhã’. Conseguimos dar oportunidades reais a estudantes da rede pública e transformar sonhos em conquistas.”

Realizado em escolas de Campo Grande, Camapuã, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Terenos, o concurso incentiva o hábito da leitura, a prática da escrita e o preparo para o Enem.

Os vencedores receberam bolsas de estudo presenciais na Uniderp, 100% para o primeiro lugar, 70% para o segundo e 50% para o terceiro. Professores orientadores também foram premiados com bolsas de pós-graduação e estadia em Bonito.

Para o reitor da Uniderp, Cristiano Cupertino, a parceria amplia o acesso ao ensino superior. “A cada edição vemos ex-vencedores formados e bem colocados no mercado. É um projeto que realmente transforma vidas”, destacou.

Mais do que uma competição, o Passeio com Manoel reafirma o poder da escrita como instrumento de transformação e esperança para a juventude sul-mato-grossense.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também