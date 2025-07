Confira o resultado da primeira chamada do Prouni do 2º semestre de 2025

O Ministério da Educação, através do Portal de Acesso Único , disponibiliza os resultados da primeira chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2025 nesta segunda-feira (7). As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil.

Serão ofertadas mais de 211 mil bolsas no processo seletivo, sendo mais de 118 mil integrais e mais de 93 mil parciais (metade da mensalidade). Em Mato Grosso do Sul elas estão divididas em 1.014 bolsas integrais e 1.437 parciais, somando 2.451.

Para se inscrever, era preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 ou 2024, com média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. Também há critérios de renda.

O candidato pré-selecionado precisa comprovar suas informações pessoais (como a renda familiar per capita e o certificado de conclusão de curso em escola pública, por exemplo). Esse processo é feito pelas instituições de ensino. Se não houver formação de turma, o aluno perderá a vaga e poderá tentar participar da segunda chamada e da lista de espera.

A comprovação de informações da 1ª chamada deve ser feita até dia 18 de julho. O resultado da segunda chamada sairá no dia 28 de julho.



