Confira os aprovados no concurso para Professor da Educação Básica

Os editais com os resultados do concurso público de provas e títulos para o cargo de professor da educação básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação foi publicada na edição desta sexta-feira (6), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados a partir da data da publicação do presente Edital no Diário Oficial Eletrônico, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência da Administração Estadual.

Os resultados publicados são da prova escrita discursiva, correspondente à etapa II da fase I do concurso; resultado da fase II: prova de títulos; a classificação final dos candidatos aprovados em todas as fases e a homologação.

Os candidatos aprovados em todas as fases, serão encaminhados para os seguintes municípios: Amambaí, Bodoquena, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Itaporã, Jardim, Juti, Laguna Caraapã, Maracajú, Mundo Novo, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.

Confira AQUI a lista completa dos resultados, da página 65 a 76 da edição.

Deixe seu Comentário

Leia Também